РИАМО – 31 янв. Застройщик «Монолит» приступил к строительству жилого дома на улице Воровского в микрорайоне 25 городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В надзорное ведомство поступило извещение о начале строительства дома №2 со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, который будет возведен на улице Воровского в микрорайоне 25 городского округа Мытищи.

«Общая площадь 24-этажного жилого дома №2 составит более 37,3 тысячи квадратных метров. По проекту дом рассчитан на 414 квартир. На первом этаже предусмотрены встроенные нежилые помещения. Подземный паркинг рассчитан на 104 машино-места», – говорится в сообщении.

На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, а также предусмотрено озеленение территории. В проекте благоустройства также учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. Первая проверка на объекте начнется 20 февраля текущего года (2019 – ред.)», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Реализацию данного проекта осуществляет ООО Специализированный застройщик «Монолит».

Плановое завершение строительства – IV квартал 2021 года.