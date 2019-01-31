РИАМО - 31 янв. Организаторы Московского велопарада позвали жителей Подмосковья и столицы покататься на велосипедах в своих городах, чтобы привлечь внимание к развитию велосипедной инфраструктуры, сообщается в группе велопарада в соцсети «ВКонтакте».

Четвертый Зимний велопарад, который должен был пройти в подмосковном Королеве 3 февраля, был отменен по решению администрации города из-за погодных условий. Организаторы мероприятия напомнили, что основными целями Зимнего велопарада являются привлечение внимания к возможности использования велосипедов зимой и к проблеме плохой уборки улиц, складированию снега на тротуарах и существующей велоинфраструктуре. Поэтому жителям Московского региона предложили альтернативу.

«Третьего февраля приезжайте в центр Москвы или любого другого города на велосипеде. Приветствуйте других велосипедистов, выкладывайте в соцсети фотографии с хештегом #ЗимнийВелопарад. Чем больше фотографий, тем лучше – этим вы покажете, что ездить на велосипеде зимой возможно. Если не хотите ехать в центр, устройте велопрогулку по своему району. Боитесь ездить по дорогам – прокатитесь по парку», – говорится в сообщении.

Участникам акции предложили также выкладывать в соцсети фотографии проблемных мест: свалки снега на велоинфраструктуре, нечищеного тротуара и так далее. Участников акции попросили показать, что мешает ездить на велосипеде зимой, и добавить хештег #ЗимеДорожку.

«Мы, команда Let’s bike it!, 3 февраля планируем прокатиться по центру Москвы. Всем встречающимся велосипедистам будем раздавать значки, которые были напечатаны к этому зимнему велопараду. А среди всех, кто выложит фотографии с хештегами, указанными выше, на следующей неделе мы разыграем пять книг «Велосноб: люди, байки и кураж», потому как ко всему происходящему без юмора относиться нельзя», – добавляется в сообщении.

Проект Let’s bike it! является инициатором велопарадов, которые проводятся в столице на спонсорские средства с 2012 года. С 2014 года эти мероприятия начал поддерживать столичный департамент транспорта.

В ноябре прошлого года в столице разгорелся скандал вокруг Московского велопарада. Его многолетние организаторы из проекта Let’s bike it! выступили с петицией против планов столичного департамента транспорта проводить велопарад самостоятельно на бюджетные средства. В поддержку своей позиции проект опубликовал на сайте change.org петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина.