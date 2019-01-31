РИАМО - 31 янв. Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области признало СМС-рекламу Банка Восточный несоответствующей законодательству, говорится в сообщении пресс-службы областного УФАС.

В Московское областное УФАС поступило обращение физического лица о поступлении на принадлежащий ему абонентский номер СМС-сообщения с рекламой кредита ПАО КБ «Восточный» без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

«Московским областным УФАС выявлены признаки нарушения части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» выразившегося в распространении рекламы финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом», – отмечается в сообщении.

По итогам рассмотрения дела, комиссией принято решение о признании СМС-рекламы ПАО КБ «Восточный» ненадлежащей.