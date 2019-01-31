РИАМО - 31 янв. Для проведения выборов депутатов в Московскую городскую думу из бюджета столицы планируют выделить 612 миллионов рублей, сообщил в четверг на заседании Мосгоризбиркома председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Проведение выборов депутатов Московской городской думы – 612 миллионов», – сказал Горбунов.

Он добавил, что на обеспечение деятельности Мосгоризбиркома в этом году из городского бюджета выделено 209 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма составляла 228 миллионов рублей.

В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой действуют с 2014 по 2019 год, вошли 45 депутатов. Выборы депутатов в думу следующего созыва пройдут 8 сентября 2019 года.