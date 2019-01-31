РИАМО – 31 янв. В Талдомском городском округе 43-летнего мужчину приговорили к исправительным работам на семь месяцев, ранее он повздорил со знакомым и нанес ему травмы, от которых тот впоследствии скончался, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Собранные следственным отделом по городу Талдому ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему Константину Евдотий. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности»).

«Следствием и судом установлено, что 28 мая 2018 года около одного из домов, расположенных в сельском поселении Квашенковское Талдомского городского округа между Евдотий и 46-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый толкнул потерпевшего руками в область грудной клетки, от чего мужчина упал и ударился головой о твердую асфальтированную поверхность», – отмечается в сообщении.

Потерпевший с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался спустя несколько дней.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном», – подчеркивается в материале.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев.

«Также суд взыскал с осужденного в пользу родственников потерпевшего в качестве компенсации морального вреда 900 тысяч рублей», – заключается в сообщении.