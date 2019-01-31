РИАМО - 31 янв. Стартовал кастинг на международный конкурс красоты «Улыбка Вселенная 2020», финал четвертых по счету состязаний состоится в сентябре этого года в Москве, сообщается на сайте проекта.

«В финале встретятся семь участниц из разных стран мира, причем в финале могут оказаться несколько участниц из одной страны», – отмечается в сообщении.

«Улыбка Вселенная» – это модный социально значимый конкурс красоты, в котором могут принимать участие замужние женщины от 23 до 45 лет, имеющие не менее одного ребенка, а также гражданство любой страны мира. Социальный статус участниц значения не имеет.

«Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережного отношения к окружающим нас людям. Основная миссия проекта – укрепление дружбы между разными народами нашей планеты», – добавляется в материале.

Победители конкурса получат не только подарки от партнеров мероприятия, но и ряд возможностей, например, смогут принять участие в интересных социальных проектах.

Обладательницей титула «Улыбка Вселенной 2019» стала россиянка Елена Станиславская из Тюмени, она станет одним из участников жюри в следующем конкурсе.