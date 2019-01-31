РИАМО - 31 янв. Представители полиции Дубая заинтересовались беспилотным летательным аппаратом нового поколения от компании «Коптер Экспресс Технологии», которая является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Компания «Коптер Экспресс Технологии» представила новый беспилотник на 21-й ведущей международной выставке по безопасности и противопожарной защите Intersec 2019 в Дубае. В ходе выставки стороны – российские разработчики и полиция Дубая – договорились о проведении совместных испытаний дрона.

«Автоматический дрон «COEX Пеликан» может доставлять грузы до 3 килограммов и осуществлять патрулирование местности: лесных массивов, городских водоемов, сельскохозяйственных угодий», – говорится в сообщении.

Квадрокоптер работает автономно, без управления пультом. Закончив мониторинг местности, аппарат возвращается на базовую станцию для подзарядки и передает собранную информацию в командный облачный центр. Дальность полета – 30 километров.

«Квадрокоптеры нашли применение в различных сферах и обладают большим коммерческим потенциалом. Мы рады отметить, что дроны, разработанные резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» востребованы не только на внутреннем, но и международном рынке», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, правительство Москвы поддерживает развитие в городе передовых технологий, для высокотехнологичных компаний созданы специализированные площадки для локализации производств с готовой инфраструктурой. Также им предоставляются налоговые льготы.

«Уверен, что продукция компании будет применяться и за рубежом. Кроме этого, мы ищем новые сферы для промышленного и специального применения дронов. В том числе это касается поиска пропавших людей и сброса спасательного снаряжения – жилетов, средств связи», – отметил генеральный директор «Коптер Экспресс Технологии» Олег Понфиленок.

ООО «Коптер Экспресс Технологии» (COEX) – резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», российский разработчик, производитель беспилотных авиационных систем мультироторного типа и программного обеспечения для их автономности.

Компания выпускает образовательный конструктор программируемого квадрокоптера «Клевер» и автономный дрон «Пеликан» с зарядной станцией для мониторинга территорий и доставки легковесных грузов.