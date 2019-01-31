РИАМО - 31 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание управления ФАС о нарушении ООО «О’кей» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужила поступившая в управление жалоба поставщика на действия торговой сети по навязыванию невыгодных условий поставки продовольственных товаров и создания препятствий для доступа на товарный рынок», – отмечается в материале.

По результатам рассмотрения дела комиссия выявила нарушения закона о торговле, выразившегося в установлении поставщику требований о пересмотре ранее согласованных цен на поставляемые товары в сторону уменьшения под угрозой прекращения договорных отношений между сторонами в случае непринятия предложения об уменьшении цены.

ООО «О’кей» было выдано предписание об устранении нарушений, выявленных комиссией. Не согласившись с решением и предписанием, общество обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС.