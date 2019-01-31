РИАМО - 31 янв. Члены Московской областной избирательной комиссии на заседании в четверг утвердили структуру и штатную численность комиссии, передает корреспондент РИАМО.

«На основании закона Московской области «Об Избирательной комиссии Московской области» Мособлизбирком решил утвердить структуру и штатную численность Избирательной комиссии Московской области», - сказал председатель комиссии Илья Березкин.

Как уточняется в пояснительном материале, штат Избирательной комиссии Московской области составляет 164 человека.