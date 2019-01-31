РИАМО - 31 янв. Следователи ГСУ СК России допрашивают Рауля Арашукова – отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а также других подозреваемых в хищении газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей, следственный комитет будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, сообщается на сайте СК РФ.

«В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей сегодня следователи Главного следственного управления СК России допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия с Раулем Арашуковым, Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым», – говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркивается в материале.

Накануне 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».