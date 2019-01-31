РИАМО – 31 янв. Специалисты Московского нефтеперерабатывающего завода начали подготовку к пусконаладке новейшей комбинированной установки переработки нефти «Евро+», комплекс заменит пять установок предыдущего поколения и дополнительно снизит воздействие предприятия на окружающую среду, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

В материале отмечается, что строительство «Евро+» - это ключевой проект программы модернизации Московского НПЗ.

«В ходе строительно-монтажных работ было залито 45 тысяч кубических метров железобетона, смонтировано 25 тысяч тонн металлических конструкций, проложено 1,7 тысячи километров кабеля, установлено 715 единиц оборудования», — говорится в сообщении.

По словам представителей предприятия, «Евро+» будет снабжен самыми современными автоматизированными системами управления и контроля.

Ранее представили администрации подмосковных Люберец и руководство общественной организации «Экосила 50» высоко оценили цифровые технологии МНПЗ, в том числе в области экологического мониторинга. В ходе визита на предприятие участники встречи посетили действующие технологические объекты завода и изучили принципы работы автоматизированной системы мониторинга воздуха. Датчики расположены непосредственно на установках; они обрабатывают и передают данные в городские и федеральные надзорные органы в онлайн-режиме.

Так, замглавы Люберец по вопросам ЖКХ и экологии Артем Коханый отметил, что власти округа заинтересовались такой четкой и отлаженной системой онлайн-передачи данных.

«Можно в любой момент отследить экологические параметры. Нам тоже не мешало бы отладить и автоматизировать подобную систему на наших предприятиях», — добавил Коханый.

Экологи оценили и другие природоохранные проекты МНПЗ, например, биологические очистные сооружения «Биосфера».

С 2018 года Московский НПЗ является пилотной площадкой для разработки единых федеральных требований по внедрению отраслевых систем мониторинга в соответствии с трехсторонним соглашением «Газпром нефти», Росприроднадзора и министерства связи и массовых коммуникаций РФ.