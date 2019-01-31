РИАМО - 31 янв. На юго-западе столицы пассажирка городского автобуса провалилась ногой в люк в полу, ей оказали медицинскую помощь и возместили материальный ущерб, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«В понедельник, 28 января, на юго-западе Москвы в автобусе №281 пассажирка получила ушибы после того, как ее нога попала в технологический люк, расположенный на задней площадке салона», – сказал собеседник агентства.

Водитель оперативно вызвал медиков и спасателей для оказания помощи пассажирке. Серьезных травм у женщины не диагностировали. Ей возместили моральный и материальный ущерб.

По факту инцидента «Мосгортранс» организовал собственную проверку, в ходе которой устанавливаются причины произошедшего.