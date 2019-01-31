РИАМО – 31 янв. В доме правительства Московской области прошел первый в 2019 году семинар для директоров подмосковных школ, на семинаре выступили признанные эксперты в сфере образования, а также директора лучших школ России, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«На одной площадке собрались свыше 300 руководителей областных образовательных организаций», – сказала Забралова.

Она уточнила, что на семинаре выступили признанные эксперты в сфере образования, а также директора лучших школ России.

«Такой формат мероприятий очень важен для развития системы общего образования региона. Он помогает руководящему составу областных школ обмениваться опытом, а также черпать новые инструменты управления у коллег», – дополнила Забралова.

Она пояснила, что в этот раз семинар был посвящен теме финансового развития организации и привлечения инвестиций с помощью школьного эндаумента.

«Такие семинары мы планируем проводить раз в месяц. В следующий раз мы соберем директоров школ уже 5 февраля», – резюмировала Забралова.