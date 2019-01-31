РИАМО – 31 янв. В Москве на должность руководителя городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции назначили Владимира Регнацкого, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Регнацкий занимал должность начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы.

«Новым руководителем столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции назначен Владимир Регнацкий. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин (мэр Москвы - ред.)», – говорится в сообщении.

Регнацкий родился 25 апреля 1968 года. Он окончил Суворовское военное училище, Московский государственный социальный университет, Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации и Московскую академию предпринимательства и права при правительстве Москвы. С 1989 по 2013 год прошел путь от командира взвода до военного комиссара Москвы. С 25 июня 2013 года Регнацкий работал начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей города.

Ранее должность главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции занимал Владимир Черников. Он скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни.