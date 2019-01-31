РИАМО – 31 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым по вопросу реализации жилищного нацпроекта, так, в 2018 году в регионе сдали почти 5 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

На встрече обсудили реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Московской области. В нацпроект, рассчитанный до 2024 года, входят четыре федеральных проекта: «Жилье», «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

«В вашем регионе есть большой опыт и создания новых проектов, и большой объем строительства, плюс – вы входите в рабочую группу по подготовке заседания президиума, которая создана при Государственном совете. Ведете там очень важное направление, которое вплотную пересекается с переходом на новую систему финансирования строительства. Мне очень важно услышать ваше мнение, узнать ваши оценки, как лучше приступить к реализации этого инвестиционного проекта», – сказал Щеголев.

В региональных паспортах нацпроекта власти субъектов прописали планы по достижению показателей, исходя из имеющихся возможностей.

«Жилье, жилищное строительство в Московской области имеет заметное значение. Мы в 2018 году сдали почти 5 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья и около 4 миллионов квадратных метров индивидуального жилищного строительства, коттеджей, малоквартирных домов»,– подчеркнул Воробьев.

Он пояснил, что Подмосковье больше всего пострадало от недобросовестных застройщиков.

«Мы заинтересованы, чтобы правила были четки, понятны и защищали жителей. Хотим поделиться своими наработками и получить поддержку на федеральном уровне», – заключил губернатор региона.