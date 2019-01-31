РИАМО - 31 янв. В столице задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков 27-летняя москвичка, находившаяся в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По данным СМИ, речь идет о героине скандальной статьи «Героин – собственность модели» Анне Глазовой.

«Девушка задержана сотрудниками ОБ ДПС УВД по ЗАО при попытке резко изменить движение автомобиля и скрыться от полицейских. При задержании у нее обнаружена и изъята прозрачная банка с веществом серого цвета, предположительно – героином массой 0,4 грамма, которое отправлено на экспертизу», – говорится в сообщении.

В отношении задержанной решается вопрос о составлении протокола об административном правонарушении по статье 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Статья «Героин – собственность модели» была опубликована на сайте «Батенька, да вы трансформер» в декабре 2018 года. В тексте Глазова фигурирует под псевдонимом Тэо. Героиня рассказала, что 10 лет ежедневно употребляет героин и продолжает жить нормальной жизнью: девушка работает, не имеет проблем со здоровьем и нашла понимание у родственников.

МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за пропаганду употребления наркотиков, после чего администрация сайта «Батенька» удалила публикацию.



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