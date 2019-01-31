РИАМО - 31 янв. Информация об угрозах взрывов в нескольких торговых центрах Московской области не подтвердилась, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах.

Ранее сотрудник администрации ТК «Шоколад» в Реутове сообщил РИАМО, что из-за информации об угрозе взрыва из торгового комплекса эвакуировали людей.

«Сообщения об угрозах взрывов не подтвердилась», - сказал собеседник агентства.

Неизвестные сообщили об угрозе взрывов почти в 25 объектах на территории Подмосковья и Москвы, по предварительной информации, все сообщения поступили с территории Украины. В Москве в числе якобы заминированных зданий оказались Российский технологический университет, сеть кинотеатров «Синема стар», а также торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк» и «Рио».