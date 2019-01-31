РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 31 янв. В выставочном зале Орехово-Зуева 1 февраля откроется выставка работ погибшего в Афганистане военного журналиста Александра Секретарева, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Персональная выставка фотокорреспондента «Известий» ореховозуевца Александра Секретарева, посвященная 30-летию полного вывода советских войск из Афганистана, откроется в выставочном зале городского округа Орехово-Зуево 1 февраля. Начало в 16:00. В экспозиции представлено около 60 работ. И это только малая часть фотографического наследия военного журналиста», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, посетить выставку работ фотокорреспондента Секретарева можно по адресу: Центральный бульвар, дом №3. Экспозиция будет работать до 21 февраля.

Александр Фролович Секретарев работал внештатным корреспондентом «Московского комсомольца», газет «Московская правда», «Комсомольская правда», «Известия». Был участником конкурсов и выставок профессиональных фотографов. Работал на Камчатке, в Прибалтике, на Урале.

В мае 1988 года Секретарев погиб от ранений, полученных на броне бронетранспортера от разрыва гранаты при обстреле колонны близ перевала Саланг в Афганистане. Одновременно тяжелые ранения получил находившийся рядом с ним корреспондент Сергей Севрук. Секретарев похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Фотокорреспондент награжден орденом Красного Знамени, медалью имени Юлиуса Фучика (посмертно), премией Ленинского комсомола (посмертно), Международной журналистской премией. Имя Александра Секретарева присвоено Молодежному информационному центру в городе Орехово-Зуево.