РИАМО – 31 янв. АО «Раменская УК» после проверок Госжилинспекции Подмосковья очистила от сосулек и наледи крыши многоквартирных домов №26 по улице Красноармейская и №№18, 20 по улице Рабочая в Раменском районе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители вышеуказанных домов сообщали о том, что на крышах зданий имеются огромные сосульки, которые угрожают жизни и здоровью людей, а также сохранности автомобилей, кондиционеров и козырьков входных групп. Жилищные инспекторы зафиксировали наличие наледи и крупных сосулек не только на кровлях домов по всему периметру, но и на козырьках подъездов и балконах верхних этажей.

«По итогам внеплановых выездных проверок АО «Раменская УК», управляющая данным жилым домом, получила предупреждение и предписание об устранении выявленных нарушений в предельно короткие сроки. Кроме этого, в отношении управляющей компанией было возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.1.3 КоАП Российской Федерации», – говорится в сообщении.

На данный момент дела об административном правонарушении, а именно об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, находятся на рассмотрении мирового судьи судебного участка №210 Раменского района Московской области.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что кровли и козырьки многоквартирных домов были очищены от наледи, снежных свесов и опасных сосулек в установленные сроки.

«Всем управляющим организациям Подмосковья необходимо самостоятельно обследовать кровли и козырьки многоквартирных домов на предмет наличия наледи, снега и опасных сосулек, что обезопасить жителей домов и избежать нежелательных последствий», – прокомментировал результаты проверки руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Ежегодно в Подмосковье надзорное ведомство проводит акцию «Ледниковый период», в рамках которой жилищные инспекторы контролируют качество очистки крыш и кровель от снега, сосулек и наледи с помощью активных жителей Подмосковья.

Для участия в акции, при обнаружении опасных сосулек и ледяных наростов на крышах, кровлях и козырьках многоквартирных домов, жителям Московской области необходимо размещать фотографии с указанием адреса и хештегом #ЛедниковыйПериодМО_2019 в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram на собственных страницах или в группах «Жилинспектор МО».