РИАМО - 31 янв. Свыше 80 ребят приняли участие в областном чемпионате по биатлону среди воспитанников детдомов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Уже третий год подряд такие спортивные соревнования проходят в Мытищах», – сказала Забралова.

Она уточнила, что в спортивном состязании соревновались воспитанники 13 детских домов региона.

«В соревнованиях, помимо команд воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняла участие еще и сборная совета выпускников детдомов Московской области. Ребята преодолели довольно сложную эстафету, стреляли по мишеням, показали все свои спортивные навыки», – дополнила Забралова.

Все участники получили грамоты и памятные подарки, которые им лично вручил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, резюмировала она.