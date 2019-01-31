РИАМО – 31 янв. Жителю подмосковного Куровского городского округа Ликино-Дулево отремонтировали канализационный стояк по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При проведении выездной проверки по обращению жителя многоквартирного дома №6, расположенного на улице Коммунистическая в городе Куровское городского округа Ликино-Дулево, жилищные инспекторы выявили серьезные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

«Прошу оказать помощь в решении моего вопроса с протечкой канализационной трубы общего пользования в моей квартире. Как только я ее обнаружил, сразу обратился в диспетчерскую службу. Приехавшие сантехники сказали, что канализационная труба нуждается в замене, а для этого необходимо согласие соседки сверху на проведение соответствующих работ», – сказал житель горокруга.

По словам жителя, соседка от замены трубы отказалась, ссылаясь на недавно сделанный в квартире дорогостоящий ремонт, при котором стояки водоснабжения у нее заделали.

«Три месяца я пытался решить эту проблему с соседкой и сотрудниками управляющей организации, а тем временем течь увеличилась: теперь подтекала не только труба, но и начало капать с потолка», – отметил житель.

При проведении выездной проверки жилищными инспекторами, сведения, указанные заявителем в обращении, подтвердились.

«В ванной комнате его квартиры зафиксировано наличие течи на канализационном стояке. Организации ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания», управляющей данным домом, было выдано предписание об устранении выявленного нарушения, а именно, об обеспечении выполнения заявки по ремонту инженерной системы», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Кроме того, по результатам проверки возбуждено административное дело в отношении управляющей компании по статье «Об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Материалы дела находятся на рассмотрении мирового судьи судебного участка №174 Орехово-Зуевского судебного района Московской области.

В ходе контрольной проверки исполнения предписания государственными жилищными инспекторами зафиксировано, что течь на канализационном стояке была устранена в установленные сроки.