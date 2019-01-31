РИАМО – 31 янв. Торговые сети опровергли информацию о повышении цен и перебоях с продуктами в столице в связи с ужесточением правил передвижения грузовых автомобилей по Москве, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства столицы.

Полки магазинов будут полными, как и прежде, а в ценообразовании не появится новой составляющей, заверили представители сетевых магазинов «Магнолия» и «Азбука Вкуса».

«Полки в магазинах как были полными продуктов, так и останутся. Я не ожидаю, что это (новые правила оформления пропусков для грузовых автомобилей – ред.) как-либо отразится на ценах», – отметил гендиректор сети магазинов «Магнолия» Владислав Зуб.

Он добавил, что теперь те операторы и логисты, которые работают в Москве на регулярной основе, будут оформлять не разовые пропуска, а годовые.

«При этом автопарк компании уже работает на годовых пропусках, поэтому сеть никак не ощутила изменение процедуры», – уточнил Зуб.

Помощник исполнительного директора сети магазинов «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин также подтвердил отсутствие перебоев с поставками.

«Повышения цен не ожидается. С департаментом транспорта у нас тоже никаких проблем нет. У нас малотоннажный транспорт, который позволяет осуществлять безболезненно перевозку и доставку товаров к нашим точкам», – пояснил он.

Ранее в департаменте торговли и услуг также заявили, что большинство ритейлеров получают пропуска на квартал или на целый год. Вопрос обсуждался с представителями торговых сетей, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло, отметили в ведомстве.

Новые правила оформления пропусков начали действовать в Москве с 14 января 2019 года. Разовый пропуск сроком действия не более 5 суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц.