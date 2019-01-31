РИАМО – 31 янв. Неизвестные сообщили об угрозе взрывов почти в 25 объектах на территории Подмосковья и Москвы, по предварительной информации, все сообщения поступили с территории Украины, сообщает в четверг ТАСС.



Ранее неизвестные сообщили о заложенных бомбах более чем в 10 зданиях в Москве. В числе якобы заминированных зданий оказались Российский технологический университет, сеть кинотеатров «Синема стар», а также торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк» и «Рио». В Подмосковье «заминировали», в частности, ТК «Шоколад» в Реутове.



«Почти 25 объектов получили сообщения об угрозе взрыва в Москве и Московской области. В основном это торговые центры и кинотеатры. В настоящее время сотрудники полиции и кинологи проверяют данные объекты», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, все сообщения поступили с территории Украины.