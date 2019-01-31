РИАМО - 31 янв. В четверг состоялась торжественная церемония вступления Дмитрия Абаренова в должность главы Можайского городского округа, его поздравили представители правительства Подмосковья и депутаты Мособлдумы, предает корреспондент РИАМО.

Инаугурацию открыла председатель совета депутатов округа Лидия Афанасьева, зачитавшая решение совета об избрании Дмитрия Абаренова. Во время торжественной церемонии ему вручили удостоверение главы Можайского городского округа, после Абаренов произнес присягу главы.

Со вступлением в должность Абаренова поздравили представители правительства Подмосковья и депутаты Московской областной думы.

Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина зачитала поздравительный адрес от губернатора региона Андрея Воробьева.

«Уважаемый Дмитрий Александрович! Примите мои поздравления по случаю вступления в должность главы Можайского городского округа. Единогласная поддержка вашей кандидатуры местным советом депутатов свидетельствует о значительной степени доверия и признания ваших деловых качеств. Уверен, что опыт работы в сфере государственного управления и знание специфики территории помогут вам эффективно решать проблемы в интересах людей», - зачитала слова губернатора Звягина.

Воробьев рассчитывает, что конструктивное взаимодействие послужит основой для обеспечения высокого темпа перемен в округе. Он также пожелал главе округа реализации всех планов и программ, понимания и поддержки со стороны жителей, здоровья, благополучия и удачи.

В свою очередь Звягина пожелала Абаренову завоевать доверие и уважение жителей Можайского городского округа.

«Хотелось бы отметить, что в этом году заложена беспрецедентная поддержка губернатором Можайского городского округа. Из бюджета Московской области выделены средства на благоустройство. Будут дальше благоустраиваться парк и лыжная трасса», - отметила Звягина.

По ее словам, в Можайском округе появятся новые детские площадки, проведут капитальный ремонт домов, реконструкцию культурных и спортивных учреждений, а также будет продолжена программа «Чистая вода».

Абаренов в своем обращении поблагодарил за поздравления и поддержку.

Совет депутатов округа 25 декабря 2018 года единогласно проголосовал за назначение Дмитрия Абаренова главой Можайского городского округа.

Дмитрий Абаренов с 2013 по 2016 годы работал в правительстве Московской области советником министра по физкультуре и спорту. В марте 2016 года был назначен директором Дворца спорта «Багратион». С ноября 2016 года по ноябрь 2018 года был заместителем главы администрации Можайского района.

Абаренов стал исполняющим полномочия главы округа в конце ноября 2018 года. Прежний глава округа Илья Поночевный сложил полномочия по собственному желанию.