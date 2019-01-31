РИАМО – 31 янв. Автопарк Росгвардии пополнился 64 новыми служебными автомобилями, передача техники состоялась в четверг, говорится в сообщении пресс-службы департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Торжественное мероприятие провели в четверг у стен Музея Победы. В нем приняли участие начальник главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко, начальник главного управления Росгвардии по Москве полковник полиции Михаил Воробьев, начальник управления вневедомственной охраны по столице полковник Игорь Ерошенко, представители ФГУП «Охрана» Росгвардии, совета ветеранов, сотрудники подразделений вневедомственной охраны и приглашенные гости.

«Передача новых служебных автомобилей яркое событие для главного управления Росгвардии по городу Москве. Ежедневно более 450 экипажей вневедомственной охраны несут службу на улицах столицы. Подразделения вневедомственной охраны обеспечивают охрану более 200 тысяч объектов, в том числе свыше 16 тысяч государственных и частных объектов, около 180 тысяч квартир и около 3 тысяч мест хранения имущества граждан», – отмечается в сообщении.

Кроме того, всего за минувший год экипажи групп задержания около 86 тысяч раз выезжали по сигналу тревоги.

«За совершение административных правонарушений на охраняемых объектах задержано около 18 тысяч граждан. С охраняемых объектов не допущено ни одной кражи», – уточняется в материале.

Сотрудники вневедомственной охраны также принимают активное участие в охране общественного порядка.

«В 2018 году сотрудниками вневедомственной охраны в Москве пресечено более 1,5 тысяч преступлений, из которых 427 тяжких и особо тяжких, обнаружено 304 единицы транспорта, находящегося в розыске», – перечисляется в пресс-релизе.

Обновление автопарка значительно повысит мобильность этих подразделений, позволит более оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях и попытках незаконного проникновения на охраняемые объекты.

«Техническому оснащению подразделений вневедомственной охраны в Росгвардии уделяется особое внимание. Так, в 2017 году автопарк Управления вневедомственной охраны по городу Москве пополнился сотней новых служебных автомобилей. Торжественная передача автомобилей состоялась на территории стадиона «Открытие Арена»», – дополняется в сообщении.

Автомобили столичного управления вневедомственной охраны ежегодно принимают участие во всероссийской патриотической акции Росгвардии – автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».