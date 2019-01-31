РИАМО – 31 янв. Щелковский городской суд признал законными решения Госжилинспекции Московской области о внесении изменений в региональный реестр лицензий, оспаривалось внесение сведений об управлении ООО «СервисГрад» многоквартирными домами в Щелкове по адресам: улица Металлоконструкций, дом №7, корпуса 1, 2, 3, 4, а также решения, принятые на общих собраниях собственников, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На Госжилинспекцию возложен контроль за соблюдением всех существенных условий проведения общего собрания собственников помещений. Это касается, в частности, порядка и сроков извещения о месте и времени проведения собрания, вопросов повестки дня, возможности ознакомления с информацией, необходимой для принятия решения собственниками. Мы также проверяем законность определения кворума, порядка подтверждения полномочий собственника помещений, определения числа принадлежащих ему голосов», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он также добавил, что контролируется порядок подсчета голосов и выполняются требования к документированию решений – в частности, бюллетеней очно-заочного собрания.

В результате проведенной проверки было выявлено полное соответствие представленных ООО «СервисГрад» документов требованиям жилищного законодательства. В ходе судебных заседаний Госжилинспекция доказала законность вынесенного в отношении управляющей компании решения.