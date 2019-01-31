РИАМО - 31 янв. Мартовская погода установилась в Московском регионе на текущей неделе, такие же условия сохранятся и в начале новой недели, однако затем в Подмосковье и Москву могут вернуться морозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Последние дни января в Москве отличились очень теплой для сезона погодой. Оттепель сохранится в начале новой недели, среднесуточная температура превысит норму на 7-8 градусов, погода будет соответствовать середине марта.

«Снег в Московском регионе станет более плотным, сосульки на не убранных от снега крышах будут расти. Все, как в марте! Но не следует обольщаться, февраль еще покажет себя и снегом, и морозом», — говорится в сообщении.

До этого в ночь на 1 февраля в Москве подморозит до минус 4-2 градусов, в Подмосковье – до минус 7, днем температура также будет слабоотрицательной, что приведет к сильной гололедице.

В выходные местами пройдет мокрый снег. Максимальная температура в столице составит 0 градусов, по Подмосковью – до плюс 1.

Оттепель продолжится в Московском регионе в начале следующей недели>>