РИАМО - 31 янв. Власти Москвы выставили на аукционы 340 нежилых объектов со специальными условиями аренды для малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«340 нежилых объектов со специальными стартовыми условия аренды – 4,5 тысячи рублей и 1 тысяча рублей за квадратный метр в год – выставлены на аукционы через Единую торговую площадку Москвы. Воспользоваться предложением могут только представители малого бизнеса», – отметил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Участники торгов будут бороться за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договоры сроком на 10 лет, добавил он.

Объекты находятся на первых и цокольных этажах жилых домов и в нежилых зданиях. Площадь лотов варьируется от 7,5 квадратных метров в шаговой доступности от станции метро «Дмитровская» до 408 квадратных метров у станции метро «Дубровка».

Самое большое количество объектов расположены в ВАО – 72, ЮАО – 50 лотов, ЮВАО – 37. В САО – 37, СВАО – 30, ЗелАО – 24, СЗАО – 20, ЗАО – 15, ЦАО – восемь лотов.

Ближайшие аукционы пройдут 14 февраля 2019 года.