С 2014 года в Подмосковье решают проблему бродячих собак по программе ОСВВ – «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат». Благодаря этой системе привитая и стерилизованная собака с биркой в ухе возвращается на прежнее место обитания и не представляет опасности для людей, а если повезет – находит новых хозяев. Корреспонденты РИАМО провели один день с группой отлова в городском округе Мытищи и узнали, с какими проблемами сталкиваются ловцы, и какая судьба ждет четвероногих.

Программа ОСВВ в Мытищах

С начала 2019 года отловом собак в городском округе Мытищи занимается благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника», и отловленные животные уезжают в приют фонда в Зеленограде.

Как рассказала президент фонда Вера Митина, ситуация с бродячими собаками в Мытищах гораздо лучше, чем в других местах, где им приходилось работать. «В администрации давно занимаются этой проблемой, знают своих собак и следят за ними», - отметила она.

Жители Мытищ проинформированы о том, что в городе ведется такая программа. Заявки на отлов поступают в администрацию Мытищ по звонкам жителей и через сайт «Добродел». Можно обратиться напрямую – в контрольное управление городского округа Мытищи, которое курирует отлов безнадзорных животных.

После заказ-наряд поступает исполнителю, и группа отлова выезжает на точки. Перед этим администрация помогает решить юридические вопросы – например, попасть на территорию, где живет стая. А иногда приходится прибегать к помощи полиции.

Сейчас у «Ники» небольшой контракт – на отлов 48 собак до конца февраля, на данный момент уже отловили 22 собаки. Дальнейшая работа будет зависеть от результатов электронного аукциона, в соответствии с которым проводится отбор подрядных организаций.

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Как работают «ловцы»

Во вторник 29 января группа отлова фонда «Ника» отправилась на три точки по заявкам от жителей, которые видели там стаи бродячих собак. Брендированный автомобиль легко узнать по логотипу фонда, изображению собаки и кошки и призыву «Забери собаку из приюта».

На трех точках – Новомытищинский проспект, Летная улица и микрорайон «Дружба» – бродячих собак не оказалось. По первому адресу ловцов ожидали два уже чипированных пса. Ловцам нетрудно определить, в каком году отловили собак – об этом расскажет цвет бирки. В прошлом году ставили желтые бирки, в этом году - зеленые. Узнать, что это именно мытищинский бродячий пес, тоже просто – на бирке написано «городской округ Мытищи».

В микрорайоне «Дружба» также не удалось обнаружить безнадзорных животных – их «не было дома». Две будки с сеном нашли по подсказке местных жителей, но обитателей там не оказалось. Поэтому ловцам придется еще раз приехать на место.

Очень много заявок поступает из частного сектора. Одна из причин – то, что многих собак отпускают на «самовыгул», так что питомец может легко убежать с участка и стать бродячим псом. Частный сектор бездомных собак привлекает тем, что там хорошая кормовая база и много мест, где можно укрыться. А вот отлавливать собак здесь намного сложнее, чем в многоэтажных жилых массивах, говорят ловцы.

Зимой отлов происходит сложнее, чем в теплое время года. Весной собаки выходят погреться на солнышке, а в зимний сезон прячутся от холода в укромных местах, поэтому найти их сложно, а пробираться по утонувшим в снегу тропам практически невозможно. Зато зимой на снегу остаются следы, по которым можно найти место пребывания бродячего животного.

«Летающие» шприцы вместо удавки

Выехав по заявке, группа отлова сначала объезжает все точки, где могут находиться собаки: места вблизи помоек, заброшенные строения, площадки у магазинов, промзоны, гаражи.

Когда собака найдена, ловец действует по ситуации. Какие-то животные сразу идут на контакт и не оказывают сопротивления. Другие же, почуяв запах ловца и его машины, сразу убегают. Третьи могут проявить агрессию.

Ловец с большим опытом сразу видит, как собака может себя повести, проявит агрессию или нет. При встрече он подманивает животное едой – собачьими консервами или мясом.

В большинстве случаев при отлове применяется наркоз: ловец стреляет в собаку из специальной духовой трубки «летающим» шприцом с быстродействующим снотворным. Трубки ловцы мастерят сами, хотя для этих целей придуманы и специальные духовые ружья.

Удавки, сети и другие приспособления для отлова собак в «Нике» не используются. «Все знают, что удавки и прочее – это нехорошо, животное подвергается стрессу и может травмироваться. Поэтому «летающий» шприц – это лучший метод», - объясняет Вера Митина.

В течение 5 – 10 минут после укола собака засыпает, ее помещают в клетку и увозят. В теплой машине животное быстрее и легче выходит из наркоза, и его здоровью ничего угрожает.

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Сложные случаи

Сложный случай – это, например, кормящая сука с щенками. «Если щенки «подсосные», то есть очень маленькие и без матери не выживут, то мы забираем ее вместе с щенками. Если это щенки-подростки, то мы можем сначала забрать маму, а потом приехать за щенками», - рассказывает глава фонда. Она добавляет, что зачастую фонд договаривается с волонтерами, которые помогают пристроить щенков.

Бывают проблемы и с дикими собаками. По словам Митиной, сейчас в Мытищах есть один подобный случай – собака, живущая на стройке, которая совсем не подходит к людям. Группа отлова попробует такой вариант: оставить еду со снотворным и подождать «в засаде», пока собака не уснет или немного не «опьянеет» от угощения.

Иногда в отлов попадали породистые животные, у которых есть хозяин. Хозяину, потерявшему собаку, рекомендуется сразу обращаться в администрацию города: там он получит информацию об отловленных собаках и контакты приюта. Если собака была отловлена по ошибке, ее непременно вернут, но штраф и оказанные услуги придется нерадивому владельцу все-таки заплатить.

Как правило, ловцы не забирают собак с ошейниками, «адресниками» и другими признаками того, что у собаки есть хозяин.

«К сожалению, в частном секторе зачастую даже у домашних собак ничего этого нет. Мы всем хозяевам говорим о том, что медальон с адресом или телефоном хозяина у собаки должен быть всегда. Это защита от отлова», - предупреждает глава фонда.

Собака, которую ждут

Сопротивление могут оказать не только собаки, но и люди, которые о них заботятся. Автозаправки, стройплощадки, гаражи – зачастую собаки живут вблизи этих мест и находятся под защитой людей, которые их кормят.

Программа ОСВВ предполагает возврат собаки на прежнее место обитания после проведения всех необходимых мероприятий. Если собака агрессивна, и жители просят не возвращать ее обратно, животное может остаться в приюте и ждать устройства в семью. Над этим будут работать волонтеры приюта и администрация городского округа.

Иногда люди ни за что не хотят отдавать ловцам бродячую собаку –тогда с них берут обещание, что собаку обязательно стерилизуют. «Весь двор, который любит эту собаку, может скинуться на стерилизацию и проведение вакцинации, тогда вопросов к этой собаке у службы отлова не будет», - уверяет президент фонда «Ника».

Так, во время отлова 29 января, когда группа отправилась по заявке в поселок Жостово, местная жительница стала фотографировать на смартфон машину и ловца, который «стрелял» шприцем в бродячую собаку. После этого женщина, которая явно не понимала, что происходит, стала куда-то звонить.

«Случаи бывают разные. У наших ловцов есть удостоверения, которые они по необходимости предъявляют», - подчеркивает руководитель фонда.

По ее словам, жители Мытищ, как правило, знают, зачем проводится отлов собак. «Они понимают, что мы везем собаку не на убой», - отмечает Вера Митина.

Главное – то, что после стерилизации и вакцинации против бешенства собака не будет представлять опасности, и новой бродячей стаи на прежнем месте уже не появится.

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Месяц в приюте

© предоставлено Контрольным управлением г. о. Мытищи © предоставлено Контрольным управлением г. о. Мытищи 1 из 2

В зеленоградском частном приюте фонда «Ника», который работает на средства благотворителей, сейчас содержится около 800 собак, которых некуда или невозможно выпустить по состоянию здоровья.

По программе ОСВВ, которая работает в Мытищах, отловленная собака сразу попадает на карантин, который длится 10 дней. После этого ее обследуют ветеринары, проведут вакцинацию против бешенства и инфекций и, если нет противопоказаний, проведут операцию по стерилизации или кастрации. Затем собака еще как минимум неделю находится под контролем врачей. Таким образом, животное находится в приюте около месяца.

Стерилизация, по словам Митиной, совсем не сложная операция. «Животное в течение 10 минут отходит от наркоза, а после операции остается небольшой шовчик», - рассказала она.

После операции собака переходит в общие вольеры, где общается с сородичами и может выходить на прогулки. К новым питомцам приходят волонтеры, а их у фонда много. Так что некоторым счастливчикам удается уехать из приюта в семью.

Возьми друга из приюта

По словам президента фонда «Ника», за год удается пристроить примерно 30% животных, и с каждым годом процент растет.

«Мышление людей меняется – они не покупают собаку, а берут из приюта», - отмечает Вера Митина. К тому же, в приютах сейчас такой огромный выбор животных – и большие, и маленькие, и щенки, и породистые собаки, и метисы – какие угодно.

Даже у старой больной собаки есть шанс на устройство в семью. В приют «Ника» даже обращались семьи, которые выбирали самых пожилых собак, чтобы они могли провести последние годы в своем доме.

Но чаще всего предпочтение отдают молодым здоровым собакам небольшого размера. Важный момент – дружелюбный нрав. «Люди приходят в приют, общаются с собакой, забирают ее, а почему – известно только им самим», - замечает сотрудница фонда.

Кроме того, собаки «хорошо уходят» на выставках, которые «Ника» проводит дважды в год в арт-пространстве «Хлебозавод» в Москве. На выставках Woof царит атмосфера праздника, и людям проще именно там познакомиться с животными.

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