РИАМО – 31 янв. Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» из Богородского городского округа исполнила предписание Госжилинспекции Московской области, которая выявила нарушения в содержании многоквартирного дома №44А по улице Советской Конституции в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проверки жилищные инспекторы выявили факт частичного отсутствия теплоизоляции на трубах в подвальном помещении дома. Также они обнаружили, что на лестничных клетках имеется отслоение окрасочного слоя, отсутствуют самозакрывающие устройства на тамбурных дверях, а оконные рамы рассохлись и местами нарушен второй контур остекления. По итогам проверки УК выдали предписание на устранение всех выявленных нарушений. В установленный срок контрольная проверка показала, что местами отсутствующее освещение подъезда устранено.

«Управляющая компания в каждом доме, за который она несет ответственность, обязана соблюдать нормы жилищного законодательства. А они требуют проводить регулярные осмотры подъездов и, в случае необходимости, устранять мелкие нарушения. Пренебрежение, пусть даже и мелкими текущими работами, неотвратимо ведет к административным наказаниям и штрафам», – прокомментировал ситуацию руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.