РИАМО - 31 янв. Аквапарк «Мореон» на Голубинской улице, в котором произошел пожар, работает в штатном режиме, происшествие не повлияло на приток посетителей, сообщил РИАМО администратор аквапарка.

Накануне в 19:37 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Голубинская улица, дом 16. Здесь происходил пожар в сауне на втором этаже. В результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня мы работаем в штатном режиме. Никаких задержек и изменений в расписании работы нет. Сауны будут открыты в течение часа. Они сильно не пострадали, там просто было задымление», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что происшествие никак не повлияло на приток посетителей.