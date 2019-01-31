РИАМО - 31 янв. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение и предписание Московского УФАС России в отношении сетевой организации МОЭСК, ранее антимонопольный орган признал компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением при выявлении бездоговорного потребления электроэнергии столичным торговым центром, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Антимонопольный орган считает, что МОЭСК умышленно затягивала сроки выдачи актов о технологическом присоединении больше полугода. Такими действиями компания препятствовала заключению договора между торговым центром и гарантирующим поставщиком – «Мосэнергосбытом».

«При этом МОЭСК провела проверку в торговом центре и выявила факты бездоговорного потребления электроэнергии. Компания два месяца тянула с составлением актов о бездоговорном потреблении в целях увеличения его объема и стоимости. В итоге потребитель получил счет на сумму более 10 миллионов рублей, что в разы превысило стоимость его годового потребления», – отмечается в материале.

Сетевая организация не согласилась с решением и предписанием Московского УФАС России и обратилась в суд. Кассационный суд согласился с выводами судов первой и второй инстанции и также подтвердил законность действий антимонопольного органа.