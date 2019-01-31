РИАМО - 31 янв. В конце текущей и начале следующей недель среднесуточная температура в Подмосковье и Москве будет превышать норму на 8–10 градусов, в начале следующей недели даже по ночам температура будет составлять минус 2 – плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Юго-западные потоки продолжат поставлять на территорию Москвы и Московской области теплые воздушные массы. Аномалия средней суточной температуры, включая начало следующей недели, составит 8–10 градусов. Оттепельная погода в Москве сохранится. Значения дневной температуры в отдельные дни будут близки к абсолютным значениям. Снежный покров будет подтаивать и уплотняться», – говорится в сообщении.

В первый день февраля в регионе местами пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается сильная гололедица, так как температура перейдет через 0 градусов к отрицательным значениям. В столице будет минус 3–1 градус, в области – минус 6–1. Днем в Москве будет около нуля градусов, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1.

Второго февраля местами также пройдут небольшие осадки. Ночью будет минус 4–2 градуса в Москве, и минус 7–2 градусов по Подмосковью. Днем минус 1 – плюс 1 в мегаполисе, минус 4 – плюс 1 – в области.

«В воскресенье, 3 февраля, местами небольшие осадки. Ночью минус 2–0 градусов в столице, и минус 5–0 градусов по области. Мощная волна тепла из Северной Африки через восточную половину Средиземноморья распространится на восток Европы и принесет дальнейшее повышение температуры в Московский регион», – добавляется в сообщении.

Днем 3 февраля в Москве потеплеет до плюс 1–3 градусов, в Подмосковье – до минус 2 – плюс 3. В начале новой недели по ночам будет минус 2 – плюс 3 градуса, днем – 0 – плюс 5 градусов. Пройдут небольшие осадки.