РИАМО - 31 янв. Представители ритейла в ходе совещания с департаментом торговли и услуг Москвы развеяли опасения о возможных перебоях с поставками продовольствия в столичные магазины из-за изменения правил передвижения грузовых автомобилей по городу, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента Алексей Немерюк.

Ранее газета «Коммерсант» писала о том, что после ужесточения правил передвижения грузовых автомобилей по Москве столичным магазинам грозят перебои с поставками продуктов, также могут вырасти цены. С предупреждением о рисках ужесточения правил движения грузового автотранспорта к московским властям обратились Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, «Руспродсоюз» и другие объединения.

«Прошла информация о том, что в Москве могут быть перебои с поставкой продовольствия. Это полностью не соответствует действительности. Каких-либо перебоев с поставками питания в магазины нет и быть не может. <…> Мы уже провели совещание со всеми представителями ритейла. Поговорили с ними. Каких-либо опасений с их стороны о том, что продовольствие каким-либо образом может не поступать в Москву, у них нет. Все торговые сети как снабжали Москву, так и будут снабжать. Опасений о подорожании продуктов тоже нет», - сказал Немерюк.

Он добавил, что вечером в четверг также пройдет совместное совещание департамента торговли и услуг и Дептранса, на котором обсудят возможные вопросы представителей ритейла по системе получения пропусков на грузовики.

С 14 января 2019 года в Москве начали действовать новые правила оформления пропусков на грузовые автомобили. Разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство теперь можно получить не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Время выдачи разовых пропусков увеличилось с трех до восьми часов.

Немерюк отметил, что практически все предприятия торговли в Москве пользуются либо собственным транспортом, либо привлеченным транспортом, у которых получены годовые пропуска.

Кроме того, как и прежде, движение грузовиков в Москве ограничено с 06:00 до 22:00. В частности, автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца и по ТТК; для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД. Согласно новым правилам, эти ограничения действуют в течение всего года.