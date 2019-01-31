РИАМО - 31 янв. В районе Сокольники на востоке столицы отремонтируют отдел социальной защиты населения (ОСЗН), проектная документация для объекта согласована, говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Объект находится по адресу: 2-й Полевой переулок, дом 2, район Сокольники, Восточный административный округ Москвы.

«Сегодня в столице одним из приоритетных направлений политики является социальная защита москвичей, улучшение и модернизация условий и качества предоставления услуг. Так, в районе Сокольники будет отремонтирован отдел социальной защиты населения, расположенный на 1-м этаже 16-этажного жилого дома, построенного в 1979 году», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Капитальный ремонт помещений ОСЗН района Сокольники предусматривает демонтаж старых и устройство новых ограждающих конструкций тамбура главного входа с устройством витражей, замену деревянных оконных блоков на окна с двухкамерным стеклопакетом, а также наружных входных и тамбурных дверей.

Кроме того, запланирована установка грязезащитной решетки, восстановление козырька над входом и монтаж отмостки по периметру тамбура главного входа.

В рамках капитального ремонта первого этажа запроектирована замена дверных заполнений и обновление покрытий пола, стен и потолка.