РИАМО – 31 янв. В Орехово-Зуевском пожарно-спасательном гарнизоне провели плановые учения по организации аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в результате столкновения транспортных средств, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В учениях были задействованы силы и средства 24 специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров ФГКУ «23 ОФПС по Московской области», экипаж ДПС отдела ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское», бригады Орехово-Зуевской подстанции скорой медицинской помощи, представители администрации городского округа Орехово-Зуево», – говорится в сообщении.

Цель учений – совершенствование навыков руководящего состава Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона и специалистов служб жизнеобеспечения в управлении проведением мероприятий по ликвидации последствий ДТП, отработка взаимодействия всех привлекаемых служб в реагировании, анализе обстановки, оценке последствий ДТП для муниципального образования, принятии управленческих решений об организации ликвидации последствий ДТП.