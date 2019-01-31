РИАМО – 31 янв. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин был в курсе операции по задержанию члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, сообщается на сайте kp.ru.

В Кремле прокомментировали арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений.

«Президент был в курсе ареста Арашукова до того, как он произошел. <…> О претензиях к руководству Карачаево-Черкесии в связи с этим мне не известно», – сказал Песков.

Накануне 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Суд в Москве принял решение об аресте Арашукова на срок в два месяца.

При обысках у сенатора и его родственников изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и наличные деньги в большом количестве.

Вместе с Арашуковым также был задержан его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены в отношении Руслана Арашукова, родственника сенатора. Кроме того, в рамках дела обвинения собираются предъявить ряду руководителей газовой отрасли Северного Кавказа.