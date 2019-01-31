РИАМО – 31 янв. Третьего февраля в городском округе Мытищи команда «Молодежка ОНФ» проведет акцию «Память в танце. Случайный вальс», посвященную 76 годовщине победы в Сталинградской битве, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

Музыкальный флешмоб состоится в ТЦ «Красный кит». Ребята исполнят вальс на глазах случайных зрителей и предложат им присоединиться к танцу.

«Мелодия выбрана неслучайно. В ее основу лег реальный эпизод Второй мировой войны. Однажды летчик Василий Васильев оказался в небольшой деревушке в прифронтовой полосе. Он услышал звуки музыки – местная молодежь танцевала под старый патефон. Офицер пригласил на танец девушку по имени Зина, одиноко стоящую в стороне. Но завершить танец ему не удалось – засигналил шофер, и пришлось снова отправиться в путь», – говорится в сообщении.

Васильев долго не мог забыть Зину и решил обратиться к композитору Фрадкину с просьбой: «Напишите песню о том, что произошло в той деревне. Если все точно опишете, то Зина поймет, что речь в песне о нас с ней. Может, она услышит, откликнется и Вам напишет».

Так, через несколько дней после победы в Сталинградской битве по дороге из самого Сталинграда на Курскую дугу в город Елец был написан «Случайный вальс».