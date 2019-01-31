РИАМО - 31 янв. Из-за информации об угрозе взрыва в подмосковном Реутове из торгового комплекса «Шоколад» эвакуируют людей, на месте работают спасательные службы, сообщил РИАМО сотрудник администрации ТК.

«Сейчас происходит эвакуация людей из торгового комплекса. На месте работают спасательные службы. Комплекс закрыт», - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестные сообщили о заложенных бомбах более чем в 10 зданиях в Москве. В числе якобы заминированных зданий Российский технологический университет, сеть кинотеатров «Синема стар», а также торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк» и «Рио».