РИАМО - 31 янв. В подмосковной Немчиновке высота сугробов достигла 51 сантиметра, несмотря на то, что утром в четверг прошел дождь, в некоторых районах Москвы снежный покров также подрос на 2-3 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

Вечером 30 января в Московском регионе пошел снег, который затем перешел в мокрый дождь. Утром в четверг начался дождь. 30 января в Москве выпало 1-2 миллиметра осадков, в ночь на четверг на ВДНХ, в Немчиновке и в районе МГУ выпало 4 миллиметра, в Тушине и Внукове – 5 миллиметров. В Истре выпало 6 миллиметров.

«Начавшийся утром дождь частично разрушил выпавший снег, но, несмотря на это, на ряде станций столицы высота снежного покрова за сутки увеличилась. Так, в Немчиновке она достигла 51 сантиметра при вчерашних 47 сантиметрах, в Тушине высота снега увеличилась на 3 сантиметра, на Балчуге на 2 сантиметра», — говорится в сообщении.

Там, где в основном шел мокрый снег и дождь, снег подтаял. Так, на ВДНХ высота снега за сутки уменьшилась на 3 сантиметра.