РИАМО - 31 янв. Электричка насмерть сбила мужчину в городском округе Красногорск в районе перегона Павшино – Нахабино, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Электропоездом Щербинка – Нахабино в районе перегона Павшино – Нахабино смертельно травмирован мужчина, который, по предварительным данным, переходил железную дорогу в неположенном месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подробности трагедии устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы.