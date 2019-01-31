РИАМО - 31 янв. Острова, образовавшиеся на реке Яузе в процессе ее реабилитации, планируют благоустроить, на островах могут появиться зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы администрации подмосковных Мытищ.

На совещании в администрации округа обсуждалась концепция благоустройства, согласно которой на островах планируют создать зоны отдыха, разместить модульные цветники и проложить прогулочные дорожки. Соединять острова с берегом Яузы будут деревянные или металлические мостики.

«Необходимо разработать техническое задание по благоустройству пилотного участка и параллельно продолжать доработку единой концепции благоустройства реки Яузы», — сказал глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Как отметила директор мытищинского предприятия «Лесопарковое хозяйство» Татьяна Малешина, концепция создавалась с учетом всех особенностей территории. Она включает в себя варианты городского и природного стилей, у каждого из которых есть свои сторонники. Окончательный вариант проекта планируют опубликовать в СМИ и вынести на обсуждение общественности, которая сможет внести свои предложения в концепцию благоустройства.

В 2019 году в Подмосковье планируют завершить второй этап экологической реабилитации Яузы.