РИАМО - 31 янв. В Госдуме РФ считают, что одним из допустимых вариантов ужесточения давления Запада на Россию может стать отключение РФ от глобальной Сети, пишет в четверг Федеральное агентство новостей.

По словам председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, отключение России от глобальной Сети является одним из возможных вариантов эскалации ситуации.

«На форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2019» он (Левин – ред.) уточнил, что необходимо задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве. По его словам, международная напряженность растет, а от Запада раздаются высказывания об усилении давления на Россию», – говорится в сообщении.

Возможность отключения России от интернета оценил и глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он считает, что это может произойти только не только по чьей-либо «злой воле», но и по объективным причинам, в случае чрезвычайной ситуации. Жаров уверен, что необходимо проводить законодательную и организационную подготовку к возможному отключению российского сегмента интернета от глобальной Сети.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.