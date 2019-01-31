РИАМО - 31 янв. В рамках пилотного проекта на пересечении двух дорог на юге Москвы организуют «турбоперекресток», где автомобилистам при съезде направо не придется перестраиваться, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Круг на дороге всегда челлендж – слишком много перестроений. Делаем пилот «турбоперекрестка» на пересечении Чертановской и Красного Маяка. Нарисуем коридоры по принципу «кому направо, перестраиваться не должен», – говорится в сообщении.

В ЦОДД подчеркнули, что при такой схеме организации кругового движения будет меньше «конфликтных» точек и скорость транспорта увеличится на 20-30%.

Ранее в Москве запустили нейросеть для фиксации нарушений ПДД, которая позволяет решить сразу две важные задачи. Во-первых, благодаря нововведению исключаются ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак и штраф получает другой водитель. Во-вторых, нейросеть позволяет легче вычислять мошеннические действия по подмене номеров.