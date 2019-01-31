РИАМО - 31 янв. Сотрудники столичной полиции в течение 10 минут получили несколько сообщений об угрозе взрывов более чем на 10 объектах города, сообщает в четверг ТАСС.

«В Москве стали поступать массовые сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и образовательных учреждениях. На данный момент проверяется более 10 объектов, в основном торговые центры», – говорится в сообщении.

Так, в числе якобы заминированных зданий Российский технологический университет, сеть кинотеатров «Синема стар», а также торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк» и «Рио».

В настоящее время сотрудники полиции проверяют объекты на наличие подозрительных предметов, информации об эвакуации нет. На месте работают специалисты МЧС, сотрудники полиции, кинологи.