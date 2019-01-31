РИАМО - 31 янв. Полицейские задержали 25-летнего москвича, угрожавшего пистолетом сотруднику службы безопасности в вестибюле станции столичного метро «Домодедовская», говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Мужчина в состоянии опьянения при входе в вестибюль станции метро совершил несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет. Затем гражданин прошел через турникеты и направился к инспектору службы безопасности Московского метрополитена, угрожая выстрелить в него. Полицейские оперативно задержали нарушителя», – сказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Изъятое у мужчины оружие, согласно проведенному исследованию, является стандартным пневматическим пистолетом калибра 4,5 миллиметра, добавил он.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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