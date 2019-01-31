РИАМО - 31 янв. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова предложила создать на территории региона центры, где бездомные смогут получить временную регистрацию.

В четверг в Московской областной думе проходит круглый стол на тему «Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования правового положения лиц без определенного места жительства и выработка предложений, направленных на создание государственных гарантий их социальной поддержки».

«Вы знаете, в других регионах решена эта проблема (оказание помощи бездомным - ред.) действительно системно, и нам стоит обратиться к этому опыту - учреждены центры по учету граждан Российской Федерации без определенного места жительства. Во многих регионах есть такой опыт, такие центры, в которые приходят люди и их временно регистрируют. Такие центры для бездомных должны быть на территории Московской области», - сказала Семенова.

Она отметила, что получение временной регистрации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит решить массу проблем.