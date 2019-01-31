РИАМО - 31 янв. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям изъяло из оборота и уничтожило более 2,3 тонны молочной и мясной продукции, запрещенной к ввозу в Россию, на территории одного из московских центров оптово-розничной торговли, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Накануне ведомство совместно с Центральным таможенным управлением ФТС в рамках межведомственного взаимодействия провело проверку на территории центра оптово-розничной торговли «Бухта» (Москва, Дмитровское шоссе, дом 165, корпус 1).

«В результате проверки выявлена и изъята из оборота молочная и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. В торговых павильонах в реализации у индивидуальных предпринимателей были обнаружены сыры в ассортименте производства Италии, Германии, Франции, Нидерландов, Украины, Испании, Польши, Великобритании, общим весом 2,1 тонны. Кроме того, из оборота было изъято более 248 килограммов мясной продукции (колбасные изделия в ассортименте производства Испания, Италия)», - уточняется в материале.

В соответствии с действующим законодательством РФ, вся запрещенная к ввозу продукция в период с 30 по 31 января уничтожена термическим способом - путем сжигания в специализированной печи на технической площадке, расположенной в городском округе Ступино.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.