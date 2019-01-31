РИАМО - 31 янв. Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, совместно с сообщниками он снял офис в центре Москвы, где открыл микрофинансовую организацию, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.

Ранее в полицию поступило заявление от 45-летней москвички. По ее словам, она заключила с организацией, расположенной на Люсиновской улице в Москве, договор займа денежных средств с условием начисления 25% годовых и внесла в кассу организации 1,2 миллиона рублей. Фирма взятые на себя обязательства не выполнила.

Установлено, что подозреваемый – 32-летний мужчина совместно с сообщниками снял офис на Люсиновской улице и учредил организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность. Получив от заявительницы денежные средства, он не выполнил взятые на себя обязательства, деньгами распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение, он находится под стражей. Установлено 30 эпизодов аналогичной противоправной деятельности задержанного. Общий материальный ущерб составил около 14 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции проводят комплекс мер, направленных на выявление дополнительных эпизодов, установление и задержание лиц, причастных к данным противоправным деяниям.