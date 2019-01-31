РИАМО - 31 янв. Среди новоселов, приобретающих жилье в новой Москве, преобладают квалифицированные специалисты, руководители и менеджеры среднего звена, а также госслужащие, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«Доля этих категорий среди покупателей превысила, по оценкам девелоперов, 60%», - отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его мнению, есть три главные причины, по которым молодые и успешные люди выбирают местом жительства именно новую Москву.

«Демократичная цена, которая в два раза ниже, чем в старых границах столицы, возможность приобрести квартиру с отделкой под ключ и активно развивающаяся социальная и дорожно-транспортная инфраструктура – это основные аргументы «за» ТиНАО», - отметил Жидкин.

Он добавил, что спрос на жилье на первичном рынке в ТиНАО по итогам прошлого года вырос почти на треть.

«Но дефицита мы не ожидаем, сейчас девелоперы экспонируют в новой Москве порядка 9 тысяч квартир общей площадь свыше 500 тысяч квадратов», - сказал Жидкин.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий напомнил, что за шесть с половиной лет в новой Москве введено в эксплуатацию свыше 11,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, в текущем году запланирован ввод еще 1,5 миллионов квадратных метров жилья.

С 1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в бывших Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.